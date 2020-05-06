Juventus açıkladı! Dybala corona virüsünü yendi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Juventus'tan açıklama! Corona virüsü...

açıkladı! Dybala corona virüsünü yendi

Juventus açıkladı! Dybala corona virüsünü yendi

Serie A ekiplerinden forması giyen bir süredir corona virüsüyle mücadele veriyordu. Torino ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızın son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını 'da da olumsuz bir tablo oluşturdu. Çizme'de artan Covid-19 vakaları futbol takımlarına da sıçramıştı ve 7 hafta önce corona virüsüne yakalanmıştı. Arjantinli yıldızın bir süredir tedavisi devam ediyordu ve formasını giydiği takım olan müjdeli haberi verdi.

Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada 7 hafta önce corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

DYBALA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!
1.5 aydır girdiği her corona virüsü testi pozitif çıkan Paulo Dybala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı yendiğini açıkladı.

İşte o sözler; Sonunda corona virüsünü yendim! Yüzümdeki ifade her şeyi anlatıyor.

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 19:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juventus açıkladı! Dybala corona virüsünü yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA