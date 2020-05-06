Juventus açıkladı! Dybala corona virüsünü yendi
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Paulo Dybala bir süredir corona virüsüyle mücadele veriyordu. Torino ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızın son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İtalya'da da olumsuz bir tablo oluşturdu. Çizme'de artan Covid-19 vakaları futbol takımlarına da sıçramıştı ve Paulo Dybala 7 hafta önce corona virüsüne yakalanmıştı. Arjantinli yıldızın bir süredir tedavisi devam ediyordu ve formasını giydiği takım olan Juventus müjdeli haberi verdi.
Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada 7 hafta önce corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
DYBALA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!
1.5 aydır girdiği her corona virüsü testi pozitif çıkan Paulo Dybala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı yendiğini açıkladı.
İşte o sözler; Sonunda corona virüsünü yendim! Yüzümdeki ifade her şeyi anlatıyor.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 19:38
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