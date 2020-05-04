Hakan Napoli'ye gitsin - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Hakan Napoli'ye gitsin

Hakan 'ye gitsin

Hakan Napoli'ye gitsin

Lucescu: Çalhanoğlu’nun ’ye gitmesi iyi bir olacaktır Merih harika bir profesyonel, Cengiz’in ise olgunlaşması gerekiyor.

A Mıllı Takım, ve 'ın eski çalıştırıcısı , 'da katıldığı bir programda milli futbolcularımız ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Rumen hoca, ismi ile anılan için, "Onun için Napoli'ye gitmek iyi bir olacaktır. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Lucescu; formasını terleten Merih Demiral hakkında, "O, harika bir profesyonel. Juventus'ta çok şey öğrendi ve deneyimli birçok oyuncudan öğrenmeye de devam edecek" dedi. Zeki Çelik'i ilk kez 2. ligde oynarken A 'a kendisinin aldığını söyleyen Lucescu, Roma forması giyen için de "Olgunlaşması ve en iyilerden biri olması zaman alacak ancak bunu başaracağına inanıyorum" yorumunu yaptı.
  1. 4.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakan Napoli'ye gitsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA