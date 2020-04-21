Cellino: Bizim için sezon bitti
İtalya'da federasyon futbolu yeniden başlatmak için tarihler üzerinde konuşurken Brescia Başkanı Massimo Cellino'dan ters bir demeç geldi.
İtalya'da federasyon futbolu yeniden başlatmak için tarihler üzerinde konuşurken Brescia Başkanı Massimo Cellino'dan ters bir demeç geldi. Kızı ile birlikte koronavirüse yakalanan Cellino "Federasyonun hala tarih verme çabaları anlamsız. Bu sezon bizim için bitti. Federasyon başkanı 'Suni çimde oynamak için idman yapabilir misiniz" diye sordu. Hiçbir yerde oynamak için hazırlık yapmayacağımızı söyledim" dedi.
- 21.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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