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21 Nisan 2020, Salı
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Cellino: Bizim için sezon bitti

Cellino: Bizim için sezon bitti

'da federasyon futbolu yeniden başlatmak için tarihler üzerinde konuşurken Brescia Başkanı 'dan ters bir demeç geldi.

'da federasyon futbolu yeniden başlatmak için tarihler üzerinde konuşurken Brescia Başkanı 'dan ters bir demeç geldi. Kızı ile birlikte koronavirüse yakalanan Cellino "Federasyonun hala tarih verme çabaları anlamsız. Bu sezon bizim için bitti. Federasyon başkanı 'Suni çimde oynamak için idman yapabilir misiniz" diye sordu. Hiçbir yerde oynamak için hazırlık yapmayacağımızı söyledim" dedi.

  1. 21.4.2020
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