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20 Nisan 2020, Pazartesi
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4 aylık maaşı almayacaklar

4 aylık maaşı almayacaklar

en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da oyuncular alacaklarından fedakarlık yapmayı sürdürüyor. yaptığı açıklamada futbolcuların 4 aylık maaşlarından feragat ettiklerini duyurdu.

en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da oyuncular alacaklarından fedakarlık yapmayı sürdürüyor. yaptığı açıklamada futbolcuların 4 aylık maaşlarından feragat ettiklerini duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipte ve de forma giyiyor.
  1. 20.4.2020
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