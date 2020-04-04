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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Zlatan Ibrahimovic: Yaşamaya çalışıyorum

Zlatan Ibrahimovic: Yaşamaya çalışıyorum

Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , futbolu ne zaman bırakacağı sorusuna gerçekçi bir yanıt verdi.

Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , futbolu ne zaman bırakacağı sorusuna gerçekçi bir yanıt verdi. 38 yaşındaki yıldız, "Ben de şuan ne istediğimi bilmiyorum. Bu salgını kim tahmin edebilirdi ki? Şimdi sadece yaşamaya çalışıyorum" dedi.
  1. 4.4.2020
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