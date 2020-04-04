Takımı ligden çekerim! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Takımı ligden çekerim!

Takımı ligden çekerim!

Takımı ligden çekerim!

Serie A Ligi ekibi 'da Başkan , 'da futbolun gelecek haftalarda başlamasına karşı çıktı.

Serie A Ligi ekibi 'da Başkan , 'da futbolun gelecek haftalarda başlamasına karşı çıktı. Cellino, "Brescia'da cenazeler kamyonla taşınıyor. Eğer bize 'oynayın' derlerse takımı ligden çekmeye hazırım" ifadelerini kullandı
  1. 4.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takımı ligden çekerim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA