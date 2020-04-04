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04 Nisan 2020, Cumartesi
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evde çalışıyor

Cengiz Ünder evde çalışıyor
Corona virüsü nedeniyle birçok ülkede ligler ertelenirken, futbolcular da antrenmanlarına evlerinde devam ediyor. Roma'da oynayan 'den de bu bağlamda bir video geldi. Çalışmasını takipçileriyle paylaşan Cengiz, videoya 'Evde kal' notunu düştü.
  1. 4.4.2020
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