Merih Demiral'a transfer müjdesi! En büyük rakibi gidiyor
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Avrupa'da liglere ara verilmesine karşın menajerler, transfer için son sürat çalışmalarına devam ederken, İspanyol basınından Merih Demiral'ı yakından ilgilendiren bir haber geldi. Buna göre Milli yıldızımın Juventus'taki rakiplerinden Matthijs De Ligt'ın, gelecek sezondan itibaren Real Madrid forması giyebileceği iddia edildi! İşte o transfer ve Merih Demiral detayı... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezon başında Ajax'tan 85 milyon euro bedelle Juventus'a transfer olan ve oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığına neden olmasının ardından formasını A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız savunmacısı Merih Demiral'a kaptıran Matthijs De Ligt için İspanyol basını önemli bir habere imza attı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Hollandalı futbolcunun menajeri Mino Raiola, Juventus'ta mutsuz olduğu belirtilen oyuncunun Real Madrid'e transferi için girişimlere başladı.
REAL'E TEKLİF GİTTİ
Öte yandan Raiola'nın, oyuncusunu resmi olarak İspanyol devine teklif ettiği ve bu teklifin cevap beklediği aktarıldı.
FORMASINI MERİH'E KAPTIRMIŞTI
Bu sezon büyük umutlarla Juventus'a transferi gerçekleşen yıldız savunmacı, yaptığı hatalar sonucu teknik direktör Maurizio Sarri tarafından kızağa çekilmişti. İtalyan teknik adam De Light yerine A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız ismi Merih Demiral'ı tercih etmiş ve Merih, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.
MERİH SAKATLANDI AMA...
Merih Demiral'ın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeniden forma şansı bulmasına karşın, Milli yıldızımızın geri dönüşünün ardından takımdaki yerini kaybedeceği düşüncesinde olan De Light'in, bu sebeple Real'e transferine onay verdiği aktarıldı.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 17:05
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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