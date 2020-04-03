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03 Nisan 2020, Cuma
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'a müjdesi! En büyük rakibi gidiyor

Merih Demiral'a transfer müjdesi! En büyük rakibi gidiyor

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Avrupa'da liglere ara verilmesine karşın menajerler, için son sürat çalışmalarına devam ederken, İspanyol basınından 'ı yakından ilgilendiren bir haber geldi. Buna göre Milli yıldızımın 'taki rakiplerinden Matthijs De 'ın, gelecek sezondan itibaren forması giyebileceği iddia edildi! İşte o transfer ve Merih Demiral detayı... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezon başında Ajax'tan 85 milyon euro bedelle 'a olan ve oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığına neden olmasının ardından formasını A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız savunmacısı 'a kaptıran Matthijs De için İspanyol basını önemli bir habere imza attı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Hollandalı futbolcunun menajeri Mino Raiola, Juventus'ta mutsuz olduğu belirtilen oyuncunun 'e transferi için girişimlere başladı.

REAL'E TEKLİF GİTTİ

Öte yandan Raiola'nın, oyuncusunu resmi olarak İspanyol devine teklif ettiği ve bu teklifin cevap beklediği aktarıldı.

FORMASINI MERİH'E KAPTIRMIŞTI

Bu sezon büyük umutlarla Juventus'a transferi gerçekleşen yıldız savunmacı, yaptığı hatalar sonucu teknik direktör Maurizio Sarri tarafından kızağa çekilmişti. İtalyan teknik adam De Light yerine A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız ismi Merih Demiral'ı tercih etmiş ve Merih, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

MERİH SAKATLANDI AMA...

Merih Demiral'ın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeniden forma şansı bulmasına karşın, Milli yıldızımızın geri dönüşünün ardından takımdaki yerini kaybedeceği düşüncesinde olan De Light'in, bu sebeple Real'e transferine onay verdiği aktarıldı.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 17:05
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