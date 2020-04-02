Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı! Juventus'tan flaş karar

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda corona virüsüne yakalanan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'den müjdeli haberler gelmiş ve iki isim de kaldıkları hasteden taburcu edilmişlerdi. Son dakika haberine göre yaklaşık iki gün önce hastaneden ayrılan Albayrak, corona virüsüne yakalandığı süreci ve yaşadıklarını bir bir anlattı. İşte detaylar...