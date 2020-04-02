Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı! Juventus'tan flaş karar
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Blaise Matuidi'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Tedavi sürecinde olan yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Blaise Matuidi'nin geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Torino ekibinin, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını 2021'e kadar uzattığı ifade edildi.
2017 yazında Paris Saint-Germain'den Juventus'a transfer olan başarılı futbolcu, bu sezon çıktığı 31 maçta 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı.
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 11:32
- Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı! Juventus'tan flaş karar
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