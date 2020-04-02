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02 Nisan 2020, Perşembe
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Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı! 'tan flaş karar

Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı! Juventus'tan flaş karar

İtalyan ekibi 'ta forma giyen Fransız futbolcu 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Tedavi sürecinde olan yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Fransız futbolcu 'nin geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Torino ekibinin, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını 2021'e kadar uzattığı ifade edildi.

2017 yazında Paris Saint-Germain'den Juventus'a transfer olan başarılı futbolcu, bu sezon çıktığı 31 maçta 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

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  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 11:32
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