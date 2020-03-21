Yıldız futbolcudan endişe veren açıklama! ''Liglerin başlaması imkansız''
İtalya'da artan koronavirüs vakaları spor müsabakalarının da askıya alınmasına sebebiyet verdi. İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Javier Pastore sezonun yeniden başlamasının imkansız olduğunu dile getirdi.
Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Javier Pastore'den endişe verici açıklamalar geldi.
İtalyan devinin Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Pastore İtalya'da sezonun kaldığı yerden başlayacağına inanmadığını söyledi.
İtalya'da 26. haftasının ardından durdurulan Serie A'nın ülkedeki koronavirüs vakalarının ciddiyeti sebebiyle başlayamayacağına inanan Pastore, "Sezonu tamamlayıp tamamlamayacağımızı göreceğiz ancak ben bunun imkansız olacağını düşünüyorum. Çünkü maça hazır hale gelebilmemiz için 20-30 günlük bir idmana ihtiyacımız var ve bu şu an için çok zor" sözlerini kullandı.
BU ŞARTLAR ALTINDA İMKANSIZ
Kulüplerin para kaybının fazla olacak olmasına rağmen tehlikenin göz ardı edilmeyeceğini düşünen Pastore, "Sezonu başlatmak bu şartlar altında neredeyse imkansız. Sonraki sezona başlamak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.
İtalya'da sadece süpermarketlerin ve eczanelerin açık olduğunu belirten Pastore herkesi karantina kurallarına uyma konusunda da uyardı.
- 22.03.2020
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