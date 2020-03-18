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18 Mart 2020, Çarşamba
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Blase Matuidi'den açıklama geldi!

Koronavirüs testi pozitif çıkan Blase Matuidi'den açıklama geldi!

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen orta saha Blaise Matuidi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

'un yıldızı Matuidi'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. futbolcu konuyla ilgili konuştu.

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi hesabından, ''Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım'' açıklamasını yaptı.

  1. 18.03.2020
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