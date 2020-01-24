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24 Ocak 2020, Cuma
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inanılmaz biri’

‘Merih Demiral inanılmaz biri’

Sol diz ön çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan 'dan ...

Sol diz ön çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan 'dan ... Milli oyuncunun kulübü 'tan açıklama geldi. Kulüp doktoru, "Merih Demiral inanılmaz biri. Ameliyat olduktan 2 hafta sonra ayağa kalkmanız imkansız. Merih neredeyse oynayacak gibi güçlü" sözlerini sarf etti.

  1. 24.1.2020
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