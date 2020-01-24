‘Merih Demiral inanılmaz biri’
Sol diz ön çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Merih Demiral'dan iyi haber...
Sol diz ön çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Merih Demiral'dan iyi haber... Milli oyuncunun kulübü Juventus'tan açıklama geldi. Kulüp doktoru, "Merih Demiral inanılmaz biri. Ameliyat olduktan 2 hafta sonra ayağa kalkmanız imkansız. Merih neredeyse oynayacak gibi güçlü" sözlerini sarf etti.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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