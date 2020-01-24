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24 Ocak 2020, Cuma
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Emre’ye servet

Emre’ye servet

'ta bu sezon forma şansı bulamayan , yolcusu.

'ta bu sezon forma şansı bulamayan , yolcusu. Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen , İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Dortmund'lu idarecilerin 26 yaşındaki orta saha için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

  1. 24.1.2020
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