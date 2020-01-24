Emre’ye servet
Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Emre Can, Almanya yolcusu.
Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Emre Can, Almanya yolcusu. Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Borussia Dortmund, İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Dortmund'lu idarecilerin 26 yaşındaki orta saha için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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