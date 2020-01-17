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17 Ocak 2020, Cuma
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Inter 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Inter Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

(Serie A) takımlarından Inter, 'dan 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Deneyimli oyuncu 2011'den beri forma giydiği Manchester ekibinde bu sezon 18 maça çıktı ve 1 gol attı.


  1. 17.01.2020
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