Juventus Udinese'yi rahat geçti!

Juventus, Dybala'nın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Udinese'yi 4-0 mağlup ederek turladı. Siyah-beyazlı ekibin diğer golleri Higuain ve Douglas Costa'dan geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 16. dakikada Higuain, 26 ve 57'de penaltıdan Dybala ve 61. dakikada penaltıdan Douglas Costa kaydetti.

Udinese karşısında gösterdiği performansa maçın adamı olan Dybala, bu sezonki performansını 25 maçta 11 gol 4 asiste çıkardı.