Milan’ın gözdesi
İtalyan devi, Zlatan İbrahimovic’ten sonra Cengiz Ünder’e de göz dikti. Milan, 22 yaşındaki milli futbolcu için kulübü Roma’yla da temasa geçti.
Zlatan İbrahimovic transferiyle ikinci yarıya başlayan Milan, gözünü Cengiz Ünder'e dikti. Yaşadığı sakatlıklar nedeiyle bu sezon Roma'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Milan'ın resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. İtalya basınında çıkan haberlerde 22 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olan Milan'ın tüm şartları zorladığı iddia edildi. Roma'nın 13.4 milyon euro bedelle Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Cengiz için 40 milyon euro'luk bir bonservis beklediği ileri sürüldü. Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Cengiz Ünder, bir kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Serie A'da 9, Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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