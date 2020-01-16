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16 Ocak 2020, Perşembe
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’ın gözdesi

Milan’ın gözdesi

İtalyan devi, Zlatan İbrahimovic’ten sonra ’e de göz dikti. , 22 yaşındaki milli futbolcu için kulübü Roma’yla da temasa geçti.

Zlatan İbrahimovic transferiyle ikinci yarıya başlayan , gözünü 'e dikti. Yaşadığı sakatlıklar nedeiyle bu sezon Roma'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Milan'ın resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. basınında çıkan haberlerde 22 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olan Milan'ın tüm şartları zorladığı iddia edildi. Roma'nın 13.4 milyon euro bedelle 'den kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Cengiz için 40 milyon euro'luk bir bonservis beklediği ileri sürüldü. Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Cengiz Ünder, bir kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Serie A'da 9, Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı.

  1. 16.1.2020
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