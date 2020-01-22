Juventus Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Kupası Çeyrek Final'inde Juventus sahasında Roma'yı konuk edecek. Ronaldo'lu, Dybala'lı ev sahibi takımın, Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma'yı ağırlayacağı karşılaşmayı Türk futbolseverler de heyecanla bekliyor. Peki, Juventus-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte tüm detaylar...
İtalya Kupası Çeyrek Finali, iki devi karşı karşıya getiriyor. Juventus Allianz Stadyumu'nda ezeli rakibi Roma'yı konuk edecek. Bu maçta ev sahibi takımda uzun süreli sakatlığı bulunan milli yıldız Merih Demiral forma giyemeyecek. Konuk takımın kadrosundaki milli futbolcular Cengiz Ünder ile Mert Çetin ise kritik mücadelenin kafilesinde yer alıyor.
JUVENTUS-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Juventus'un sahasında Roma'yı konuk edeceği İtalya Kupası Çeyrek Final müsabakası TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
JUVENTUS-ROMA MUHTEMEL 11'LERİ
Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo
Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Kalinic
MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Juventus en son 2018'de, Roma ise 2008'de İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.
*İki takım da İtalya Kupası'nı en fazla kazanan takımlar arasında (Juventus 13, Roma 9)
*Juventus ve Roma daha önce bu organizasyonda 16 kez karşı karşıya geldi. İki takımın da 7'şer galibiyeti bulunuyor.
- 22.01.2020
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette ayrılıyor! İşte yeni takımı... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
- Galatasaraylı futbolcuya talip çıktı! Transfer ve Beşiktaş...
- Anlaşma sağlandı! "Galatasaray'da oynamayı çok isterim"
- Younes Belhanda'ya 2 dev talip! Yeni transferin parası '10'dan
- Altay Bayındır'a dev kanca! İngiliz devi listesine aldı
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Juventus Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.