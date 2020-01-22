Juventus Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cengiz Ünder ve Mert Çetin oynayacak mı? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çeyrek Final'inde sahasında Roma'yı konuk edecek. Ronaldo'lu, Dybala'lı ev sahibi takımın, ve 'li Roma'yı ağırlayacağı karşılaşmayı Türk futbolseverler de heyecanla bekliyor. Peki, Juventus-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

Çeyrek Finali, iki devi karşı karşıya getiriyor. Allianz Stadyumu'nda ezeli rakibi Roma'yı konuk edecek. Bu maçta ev sahibi takımda uzun süreli sakatlığı bulunan milli yıldız Merih Demiral forma giyemeyecek. Konuk takımın kadrosundaki milli futbolcular ile ise kritik mücadelenin kafilesinde yer alıyor.

JUVENTUS-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus'un sahasında Roma'yı konuk edeceği İtalya Kupası Çeyrek Final müsabakası TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS-ROMA MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Kalinic

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

*Juventus en son 2018'de, Roma ise 2008'de İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.

*İki takım da İtalya Kupası'nı en fazla kazanan takımlar arasında (Juventus 13, Roma 9)

*Juventus ve Roma daha önce bu organizasyonda 16 kez karşı karşıya geldi. İki takımın da 7'şer galibiyeti bulunuyor.

  1. 22.01.2020
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