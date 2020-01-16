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16 Ocak 2020, Perşembe
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"Kupada görüşürüz"

"Kupada görüşürüz"

Sakatlığı nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan milli futbolcu, “’de olmak istiyorum. Kendime iyi bakıp, tedavi sürecini de en iyi şekilde atlatacağım” dedi.

'un Roma ile oynadığı Serie A karşılaşmasında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağı kopan Merih Demiral için önceki gece resmi açıklama yapılmıştı. Milli futbolcunun ameliyat edildiğini duyuran Juventus Kulübü, en az 6-7 ay da sahalardan uzak kalacağını resmi sitesinden açıklamıştı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiği performansla 'nin başarısında pay sahibi olan 21 yaşındaki futbolcu, gözünü finallere dikti. 12 Haziran'da başlayan 'de olmak istediğini söyleyen Merih, yakın çevresine şu sözleri sarfediyor:

'MİLLİ TAKIM'LA SAHADA OLMALIYIM'

"Sezon sonuna kadar oynamayacak olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Sadece sahaya odaklanmıştım ve Juventus'la yaşamayı hedeflediğim zaferler vardı. Benim için diğer önemli konu ise ay-yıldızlı formayla Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek. Orada olmayı ve için mücadele etmeyi çok istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Kendime iyi bakıp, tedavi sürecini en iyi şekilde atlatacağım. Müthiş bir mücadeleyle gitmeyi başardığımız bu organizasyonda sahada olmam gekeriyor."

  1. 16.1.2020
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