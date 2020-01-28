Inter Eriksen'i transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Eriksen'in Inter'in yeni futbolcusu olduğu belirtilerek, 27 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 4,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.
Mavi-siyahlı kulüp, transferi Eriksen'in Milano kentinin dünyaca ünlü La Scala Operası'nda çekilmiş fotoğraflarıyla duyurdu.
Bu arada, Eriksen'in 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Tottenham Hotspur'dayken 23 numaralı formayı giyen Eriksen'in 24'ü tercih etmesinin kariyerinde yeni bir adıma geçiş olarak yorumlamasından kaynaklandığı basına yansıdı.
Eriksen, transferinin duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Çok heyecanlıyım. Inter'in yeni oyuncusu olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Kulüp açıklamasında, transferin mali detayları paylaşılmazken, İtalyan basını bu transferin 20 milyon avroya gerçekleştiğini yazdı.
- 28.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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