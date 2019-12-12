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12 Aralık 2019, Perşembe
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’de Ancelotti gitti Gattuso geldi

Napoli’de Ancelotti gitti Gattuso geldi

'de başkan Laurentiis, Ancelotti ve futbolcular arasındaki gerilim sonrası giden İtalyan çalıştırıcı oldu.

'de başkan Laurentiis, Ancelotti ve futbolcular arasındaki gerilim sonrası giden İtalyan çalıştırıcı oldu. Sicilya ekibinde başkan Laurentiis, 'yi gönderdi. İtalyan kulübü, Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Milan'ın efsane ismi Gennaro Gattuso'yu getirdi.
  1. 12.12.2019
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