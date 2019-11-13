Gerilim tavan yaptı! Ronaldo'dan Sarri'ye küfür: "O... ç..." - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Gerilim tavan yaptı! Ronaldo'dan Sarri'ye küfür: "O... ç..."

Gerilim tavan yaptı! Ronaldo'dan Sarri'ye küfür: "O... ç..."

İtalya Serie A 12. haftasında ile Milan karşı karşıya gelirken ’nun 55. dakikada oyundan alınması ortalığı karıştırdı. Portekizli futbolcu doğrudan soyunma odasına giderek teknik direktörü ’ye tepkisini gösterdi. Ronaldo, Milan maçında kenara gelirken teknik direktörü Maurizio Sarri'ye küfür etti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, teknik direktör Sarri ile tartışmıştı. Ronaldo ile teknik direktör Sarri arasındaki gerilim Milan maçında tavan yaptı. 'un süperstarı , Milan maçının 55. dakikasında kenara gelirken 'ye küfür etti.

Oyundan çıkmasına çok sinirlenen Cristiano Ronaldo, kenara alındığını görünce çok sinirlendi. İki taraf arasında kriz olduğuna dair haberler çıkarken, Portekizli yıldızın ettiği küfür Portekizce dudak okuma uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı.

Dudak okuma uzmanlarına göre; Cristiano Ronaldo, kenara doğru gelirken teknik direktörü Sarri'ye, Portekizce olarak "O... ç..." dedi.

İşte Ronaldo'nun küfür ettiği anlar...

  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 16:51
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