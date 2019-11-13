Gerilim tavan yaptı! Ronaldo'dan Sarri'ye küfür: "O... ç..."

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, teknik direktör Sarri ile tartışmıştı. Ronaldo ile teknik direktör Sarri arasındaki gerilim Milan maçında tavan yaptı. Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo, Milan maçının 55. dakikasında kenara gelirken Maurizio Sarri'ye küfür etti.

Oyundan çıkmasına çok sinirlenen Cristiano Ronaldo, kenara alındığını görünce çok sinirlendi. İki taraf arasında kriz olduğuna dair haberler çıkarken, Portekizli yıldızın ettiği küfür Portekizce dudak okuma uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı.

Dudak okuma uzmanlarına göre; Cristiano Ronaldo, kenara doğru gelirken teknik direktörü Sarri'ye, Portekizce olarak "O... ç..." dedi.

İşte Ronaldo'nun küfür ettiği anlar...