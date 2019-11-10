Juventus Milan'ı tek golle geçti - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Juventus Milan'ı tek golle geçti

Milan'ı tek golle geçti

Juventus Milan'ı tek golle geçti

’nin (Serie A) 12. haftasında sahasında Milan’ı 1-0 yendi. 'nun ikinci yarıda oyundan alındığı maçtaki tek golü Dybala kaydetti. 90 dakika sahada kaldı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan haftanın en önemli maçının ilk yarısında, iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 girildi.

İkinci yarıda, 'ta oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız , 77. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Konuk Milan, 'nun biri serbest vuruş olmak üzere uzaktan çektiği üç şutla Juventus kalesinde tehlike yarattı ancak golü bulamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, Juventus puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Inter'e verdiği liderlik koltuğunu geri aldı.

Kötü bir sezon geçiren Milan ise 12 maçta 7. yenilgisini aldı ve 13 puanla 14. sırada yer aldı.

Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika mücadele etti.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise maç kadrosunda olmasına karşın müsabakada yer almadı.

Bu arada, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararıyla 55. dakikada oyundaki yerini Arjantinli Paulo Dybala'ya bırakan Portekizli yıldız 'nun bu karardan çok memnun olmadığı görüldü. Ronaldo'nun, yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmesi dikkati çekti.

  1. 11.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juventus Milan'ı tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN