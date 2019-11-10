Juventus Milan'ı tek golle geçti
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 12. haftasında Juventus sahasında Milan’ı 1-0 yendi. Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarıda oyundan alındığı maçtaki tek golü Dybala kaydetti. Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan haftanın en önemli maçının ilk yarısında, iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 girildi.
İkinci yarıda, Juventus'ta oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Konuk Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun biri serbest vuruş olmak üzere uzaktan çektiği üç şutla Juventus kalesinde tehlike yarattı ancak golü bulamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla, Juventus puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Inter'e verdiği liderlik koltuğunu geri aldı.
Kötü bir sezon geçiren Milan ise 12 maçta 7. yenilgisini aldı ve 13 puanla 14. sırada yer aldı.
Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika mücadele etti.
Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise maç kadrosunda olmasına karşın müsabakada yer almadı.
Bu arada, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararıyla 55. dakikada oyundaki yerini Arjantinli Paulo Dybala'ya bırakan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu karardan çok memnun olmadığı görüldü. Ronaldo'nun, yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmesi dikkati çekti.
- 11.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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