Ronaldo'nun annesi isyan etti: Futbol mafyaları engelledi
Juventus forması giyen Porrtekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun İngiliz ya da İspanyol olsaydı çok daha fazla ödül kazanacağını iddia etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Portekiz ekibi Uniao Madeira'nın 106. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan Juventus'lu yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Oğlunun futbol camiasında hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Dolores Aveiro, şu ifadeleri kullandı:
Futbolda mafya var. Durumu anlatmak için en doğru kelime bu. Eğer olanlara bakarsanız bunu zaten görürsünüz. Ronaldo İngiliz ya da İspanyol olsaydı, ona şimdiki yaptıklarını yapmayacaklardı. Bu yılki Ballon d'OR'u kazanabilir mi bilmiyorum ama ona güveniyorum. Sezon boyunca yaptıklarına baktığımızda hak ettiğini düşünüyorum.
Ronaldo şu ana kadar 5 Ballon d'Or kazandı. Portekizli oyuncunun ezeli rakibi Lionel Messi de aynı sayıda Ballon d'Or ödülüne sahip.
- 02.11.2019
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karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
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karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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