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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Ronaldo'nun annesi isyan etti: Futbol mafyaları engelledi

Ronaldo'nun annesi isyan etti: Futbol mafyaları engelledi

forması giyen Porrtekizli yıldız 'nun annesi , oğlunun İngiliz ya da İspanyol olsaydı çok daha fazla ödül kazanacağını iddia etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Portekiz ekibi Uniao Madeira'nın 106. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan 'lu yıldız futbolcu 'nun annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oğlunun futbol camiasında hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Dolores Aveiro, şu ifadeleri kullandı:

Futbolda mafya var. Durumu anlatmak için en doğru kelime bu. Eğer olanlara bakarsanız bunu zaten görürsünüz. Ronaldo İngiliz ya da İspanyol olsaydı, ona şimdiki yaptıklarını yapmayacaklardı. Bu yılki Ballon d'OR'u kazanabilir mi bilmiyorum ama ona güveniyorum. Sezon boyunca yaptıklarına baktığımızda hak ettiğini düşünüyorum.

Ronaldo şu ana kadar 5 Ballon d'Or kazandı. Portekizli oyuncunun ezeli rakibi de aynı sayıda Ballon d'Or ödülüne sahip.


  1. 02.11.2019
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