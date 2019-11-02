Ronaldo'nun annesi isyan etti: Futbol mafyaları engelledi

Portekiz ekibi Uniao Madeira'nın 106. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan Juventus'lu yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oğlunun futbol camiasında hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Dolores Aveiro, şu ifadeleri kullandı:

Futbolda mafya var. Durumu anlatmak için en doğru kelime bu. Eğer olanlara bakarsanız bunu zaten görürsünüz. Ronaldo İngiliz ya da İspanyol olsaydı, ona şimdiki yaptıklarını yapmayacaklardı. Bu yılki Ballon d'OR'u kazanabilir mi bilmiyorum ama ona güveniyorum. Sezon boyunca yaptıklarına baktığımızda hak ettiğini düşünüyorum.

Ronaldo şu ana kadar 5 Ballon d'Or kazandı. Portekizli oyuncunun ezeli rakibi Lionel Messi de aynı sayıda Ballon d'Or ödülüne sahip.



