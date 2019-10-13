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13 Ekim 2019, Pazar
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'nun ismi stada veriliyor!

Cristiano Ronaldo'nun ismi stada veriliyor!

Sporting yönetimi, 'nun ismini stadyuma vermeyi planlıyor. Sporting Başkanı , "Ronaldo'nun ismini kulübümüzle ilişkilendirmekten gurur duyarız." açıklamasında bulundu.

'ta forma giyen için flaş bir karar alındığı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'nun yetiştiği Sporting'in, Portekizli yıldızın ismini, stadyuma vermeyi planladığı ortaya çıktı.

"STADYUMA İSMİNİ VERMEK BİZİ GURURLANDIRIR"

Sporting Başkanı , "Ronaldo'nun ismini kulübümüzle ilişkilendirmekten gurur duyarız. Altyapı duvarlarında Ronaldo hakkında birçok şey var. Stadyuma da ismini vermek bizi gururlandırır. Cristiano, tüm zamanların en iyi Portekizli futbolcusu ve tarihin en iyi sporcularından biri" şeklinde konuştu.

Portekiz ekibinin, stadyum isminin değiştirilmesi için Cristiano Ronaldo'nun emekli olmasının bekleyeceği kaydedildi.

Sporting'in A takımında 2002-2003 sezonunda forma giyen Ronaldo 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

RONALDO'NUN HEDEFİ 700 GOL

34 yaşındaki süperstarın 700. gol hedefine sadece '1' kaldı. Bu doğrultuda oynayacakları mücadelesinde CR7'nin hedefi rakip fileleri sarsarak kariyerindeki önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmak olacak.

  1. 13.10.2019
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