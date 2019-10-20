Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Milan Lecce ile yenişemedi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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'nun yıldızlaştığı maçta Milan Lecce ile yenişemedi

Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Milan Lecce ile yenişemedi

'nun bir gol bir asistle tamamladığı maçta; Milan, Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Milan bu sonuçla Serie A'da puanını 10 yaptı.

İtalya Serie A'da milli futbolcu 'nun formasını giydiği Milan 8'inci hafta mücadelesinde evinde Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Milan puanını 10'a yükseltirken, Lecce de puanını 7'ye çıkardı.

Karşılaşmada Milan'ın gollerini 20'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve 81'inci dakikada kaydederken, konuk takımın golleri 62'nci dakikada Khouma Babacar ve 90'ıncı dakikada Marco Calderoni'den geldi.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansı ile yıldızlaştı. Milli oyuncu 20'nci dakikada takımının ilk golünü atarken, 81'inci dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golde de gol pasını veren isim oldu.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 21.10.2019 00:21
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