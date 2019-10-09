Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli oldu
İtalyan ekibi Milan'da teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verilmişti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milano temsilcisinin yeni hocası Stefano Pioli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verilmişti.
Milano temsilcisi yaptığı açıklama ile teknik direktör Stefano Pioli'nin göreve getirildiğini duyurdu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, ligde 7 hafta sonunda topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.
Milan'ın yeni hocası 53 yaşındaki Stefano Pioli, kariyerinde Inter, Fiorentina, Sassuolo, Parma ve Lazio gibi takımları çalıştırmıştı.
- 09.10.2019
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