Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verilmişti.

Milano temsilcisi yaptığı açıklama ile teknik direktör Stefano Pioli'nin göreve getirildiğini duyurdu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, ligde 7 hafta sonunda topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

Milan'ın yeni hocası 53 yaşındaki Stefano Pioli, kariyerinde Inter, Fiorentina, Sassuolo, Parma ve Lazio gibi takımları çalıştırmıştı.



