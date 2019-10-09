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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'ın yeni teknik direktörü oldu

Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli oldu

İtalyan ekibi 'da teknik direktör 'nun görevine son verilmişti. Milli futbolcu 'nun da formasını giydiği Milano temsilcisinin yeni hocası oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'da teknik direktör 'nun görevine son verilmişti.

Milano temsilcisi yaptığı açıklama ile teknik direktör 'nin göreve getirildiğini duyurdu. Milli futbolcu 'nun da formasını giydiği Milan, ligde 7 hafta sonunda topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

Milan'ın yeni hocası 53 yaşındaki Stefano Pioli, kariyerinde Inter, Fiorentina, Sassuolo, Parma ve Lazio gibi takımları çalıştırmıştı.


  1. 09.10.2019
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