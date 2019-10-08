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08 Ekim 2019, Salı
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'da dönemi sona erdi

Milan'da Marco Giampaolo dönemi sona erdi

İtalya ekiplerinden A.C , ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı ekipte yeni teknik direktörün Stefano Pioli olması bekleniyor.

'da bu sezon ilk 7 haftada 9 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan 'da fatura 'ya kesildi.

Haziran ayında göreve başlayan Giampaolo'nun görevine son verildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Marco Giampaolo'ya bu zamana kadarki emekleri için teşekkür ediyor ve profesyonel kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İtalyan direktörün yönetiminde 7 maça çıkan kırmızı-siyahlı klüp, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti.

52 yaşındaki teknik adam, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.

Takımın başına, 2017-2019 yılları arasında Fiorentina'yı çalıştıran Stefano Pioli'nin geçmesi bekleniyor.

  1. 08.10.2019
  2. Güncelleme: 08.10.2019 21:55
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