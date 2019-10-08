Milan'da Marco Giampaolo dönemi sona erdi

Serie A'da bu sezon ilk 7 haftada 9 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Milan'da fatura Marco Giampaolo'ya kesildi.

Haziran ayında göreve başlayan teknik direktör Giampaolo'nun görevine son verildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Marco Giampaolo'ya bu zamana kadarki emekleri için teşekkür ediyor ve profesyonel kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İtalyan direktörün yönetiminde 7 maça çıkan kırmızı-siyahlı klüp, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti.

52 yaşındaki teknik adam, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.

Takımın başına, 2017-2019 yılları arasında Fiorentina'yı çalıştıran Stefano Pioli'nin geçmesi bekleniyor.