Milan'da Marco Giampaolo dönemi sona erdi
İtalya Serie A ekiplerinden A.C Milan, teknik direktör Marco Giampaolo ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı ekipte yeni teknik direktörün Stefano Pioli olması bekleniyor.
Serie A'da bu sezon ilk 7 haftada 9 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Milan'da fatura Marco Giampaolo'ya kesildi.
Haziran ayında göreve başlayan teknik direktör Giampaolo'nun görevine son verildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Marco Giampaolo'ya bu zamana kadarki emekleri için teşekkür ediyor ve profesyonel kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İtalyan direktörün yönetiminde 7 maça çıkan kırmızı-siyahlı klüp, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti.
52 yaşındaki teknik adam, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.
Takımın başına, 2017-2019 yılları arasında Fiorentina'yı çalıştıran Stefano Pioli'nin geçmesi bekleniyor.
- 08.10.2019
- Güncelleme: 08.10.2019 21:55
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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