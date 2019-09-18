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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Ronaldo'dan ezeli rakibi Messi'ye Ballon d'Or göndermesi

Ronaldo'dan ezeli rakibi Messi'ye Ballon d'Or göndermesi

forması giyen Portekizli futbolcu , en büyük rakibi olarak gösterilen 'nın Arjantinli yıldızı 'yi kastederek, "Ondan daha fazla Ballon d'Or kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan ekibi 'ta forma giyen , muhabir Piers Morgan'ın sorularını yanıtladı. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu konu Altın Top (Ballon d'Or) sayısına geldiğinde ezeli rakibi 'ye göndermede bulunarak, "Messi tarihine geçmiş birisi. Ancak bana onun üzerinde olabilmek için 6,7 ya da 8 adet Ballon d'Or gerekiyor. Hak ettiğimi de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisini dünyanın bir numarası olarak gördüğü söyleyen yıldız isim, "Bazı taraftarlar için bu bir başkası olabilir, sorun değil ancak ben futbol tarihine geçtiğime eminim" açıklamasını yaptı.

Ronaldo ve Messi'nin, yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünden 5'er tane bulunuyor.

  1. 18.09.2019
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