Ronaldo'dan ezeli rakibi Messi'ye Ballon d'Or göndermesi

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, muhabir Piers Morgan'ın sorularını yanıtladı. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu konu Altın Top (Ballon d'Or) sayısına geldiğinde ezeli rakibi Lionel Messi'ye göndermede bulunarak, "Messi futbol tarihine geçmiş birisi. Ancak bana onun üzerinde olabilmek için 6,7 ya da 8 adet Ballon d'Or gerekiyor. Hak ettiğimi de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisini dünyanın bir numarası olarak gördüğü söyleyen yıldız isim, "Bazı taraftarlar için bu bir başkası olabilir, sorun değil ancak ben futbol tarihine geçtiğime eminim" açıklamasını yaptı.

Ronaldo ve Messi'nin, yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünden 5'er tane bulunuyor.