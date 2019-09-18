Başkan resmen açıkladı! İşte eski Fenerbahçeli Skrtel'in ayrılık nedeni - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Başkan resmen açıkladı! İşte Skrtel'in ayrılık nedeni

Başkan resmen açıkladı! İşte Skrtel'in ayrılık nedeni

ile sözleşmesi sona eren , Serie A ekiplerinden 'ya olmuştu. Ancak Slovak stoper, imzası daha kurumadan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Atalanta Başkanı , Skrtel'in feshedilen sözleşmesi hakkında net açıklamalar yaptı.

Başkanı , sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atan, ardından sözleşmesi feshedilen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Percassi, transferin son günü 'e giden Slovak stoperin, kulüpten ayrılma gerekçesini açıkladı.



"SKRTEL'İN EŞİ BURAYI İSTEMEDİ"

Başkan, "Skrtel'in eşi buraya gelmeyi hiç istemedi. Skrtel iyi çocuk ve acı çektiği çok açıktı." ifadelerini kullandı.

'nin eski futbolcusu, Atalanta'ya transferi sonrasında "Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 18.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 09:37
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