Başkan resmen açıkladı! İşte Skrtel'in ayrılık nedeni
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, Serie A ekiplerinden Atalanta'ya transfer olmuştu. Ancak Slovak stoper, imzası daha kurumadan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Atalanta Başkanı Antonio Percassi, Skrtel'in feshedilen sözleşmesi hakkında net açıklamalar yaptı.
Atalanta Başkanı Antonio Percassi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atan, ardından sözleşmesi feshedilen Martin Skrtel ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Percassi, transferin son günü Başakşehir'e giden Slovak stoperin, kulüpten ayrılma gerekçesini açıkladı.
"SKRTEL'İN EŞİ BURAYI İSTEMEDİ"
Başkan, "Skrtel'in eşi buraya gelmeyi hiç istemedi. Skrtel iyi çocuk ve acı çektiği çok açıktı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Atalanta'ya transferi sonrasında "Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" ifadelerini kullanmıştı.
- 18.09.2019
- Güncelleme: 18.09.2019 09:37
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
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Yorum
baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
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aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
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Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Başkan resmen açıkladı! İşte Skrtel'in ayrılık nedeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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