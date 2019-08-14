Balotelli Brescia ile imzalıyor
Son olarak Olympique Marsilya forması giyen ve adı bir süredir farklı kulüplerle anılan Mario Balotelli, İtalyan ekibi Brescia'nın teklifini kabul etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyanların kulüpsüz golcüsü Mario Balotelli sürpriz bir transfere imza atıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu, bu sezon Serie A'ya yükselen Brescia ile anlaşmaya vardı.
Golcü futbolcu için yıllık 2 milyon Euro net maaş teklif eden İtalyan temsilcisi, tecrübeli ismi ikna etti. Transferin yarın resmiyet kazanacağı da gelen bilgiler arasında.
FLAMENGO'YA RET
Brescia'nın teklifini olumlu bulan Balotelli, kulüpten 3 yıllık sözleşme talep etti. Oyuncunun ayrıca kendisiyle ciddi şekilde ilgilenen Brezilya ekibi Flamengo'ya hayır dediği bildirildi.
29 yaşındaki futbolcu Brescia'da bir gün forma giymek istediğini sık sık dile getiriyordu.
- 14.08.2019
- Güncelleme: 14.08.2019 13:54
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Balotelli Brescia ile imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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