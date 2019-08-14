Balotelli Brescia ile imzalıyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Balotelli Brescia ile imzalıyor

Balotelli Brescia ile imzalıyor

Balotelli Brescia ile imzalıyor

Son olarak Olympique Marsilya forması giyen ve adı bir süredir farklı kulüplerle anılan , İtalyan ekibi Brescia'nın teklifini kabul etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyanların kulüpsüz golcüsü sürpriz bir transfere imza atıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu, bu sezon Serie A'ya yükselen Brescia ile anlaşmaya vardı.

Golcü futbolcu için yıllık 2 milyon Euro net maaş teklif eden İtalyan temsilcisi, tecrübeli ismi ikna etti. Transferin yarın resmiyet kazanacağı da gelen bilgiler arasında.

FLAMENGO'YA RET

Brescia'nın teklifini olumlu bulan Balotelli, kulüpten 3 yıllık sözleşme talep etti. Oyuncunun ayrıca kendisiyle ciddi şekilde ilgilenen ekibi Flamengo'ya hayır dediği bildirildi.

29 yaşındaki futbolcu Brescia'da bir gün forma giymek istediğini sık sık dile getiriyordu.

  1. 14.08.2019
  2. Güncelleme: 14.08.2019 13:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balotelli Brescia ile imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN