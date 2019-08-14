Balotelli Brescia ile imzalıyor

İtalyanların kulüpsüz golcüsü Mario Balotelli sürpriz bir transfere imza atıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu, bu sezon Serie A'ya yükselen Brescia ile anlaşmaya vardı.

Golcü futbolcu için yıllık 2 milyon Euro net maaş teklif eden İtalyan temsilcisi, tecrübeli ismi ikna etti. Transferin yarın resmiyet kazanacağı da gelen bilgiler arasında.

FLAMENGO'YA RET

Brescia'nın teklifini olumlu bulan Balotelli, kulüpten 3 yıllık sözleşme talep etti. Oyuncunun ayrıca kendisiyle ciddi şekilde ilgilenen Brezilya ekibi Flamengo'ya hayır dediği bildirildi.

29 yaşındaki futbolcu Brescia'da bir gün forma giymek istediğini sık sık dile getiriyordu.