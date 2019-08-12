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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Haberleri Cengiz Ünder’in kurban bağışı Roma'da dağıtıldı

’in kurban bağışı Roma'da dağıtıldı

Cengiz Ünder’in kurban bağışı Roma'da dağıtıldı

Milli futbolcu ’in Vakfına (TDV) yaptığı 100 adet kurban bağışının bir kısmı, 'nın başkenti Roma'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Roma'daki Türk restoranı "Da Emin"de yapılan kurban dağıtım organizasyonuna, 'nin Geçici Maslahatgüzarı Özgür Yavuzer, Türkiye'nin Vatikan Celal Doğan, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Başkatibi Ersoy Yılmaz, Türkiye'nin Milano , İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Başkanı Mehmet Kelleci ve restoran sahibi Emin Öztürk ile ilgililer katıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

TDV'nin organizasyonuyla Roma'da, aralarında göçmen ve Müslüman İtalyanların da olduğu ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Yalçın, yaptığı açıklamada, "Milli futbolcumuz , 100 adet kurban bağışladı Diyanet Vakfına. Onun hisselerinden bir kısmını 'daki kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Malumunuz burada çok sayıda mülteci bulunuyor. Bu sayede toplumsal duyarlılığın artacağını da düşünüyoruz." dedi.

Yalçın, bayramların dayanışma ve kardeşlik günleri olduğunu belirterek, "İtalya'daki diğer kardeşlerimizin de bağışlar yapacağını umuyoruz. Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bütün Avrupa'daki ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

Bu bağışlarla, dünyanın en ücra köşelerinde bayram yapma imkanı olmayanlara bayram yaptırabildiklerini dile getiren Yalçın, "Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. DİTİB Camisi olarak bu sene bizim için rekor sayıda bir bağış oldu. Geçen yıla göre yüzde 70 artışımız var kurban bağışında." ifadelerini kullandı.

Müslüman İtalyanlardan Omar Camilletti de Kurban Bayramı'nı kutladıklarını ifade ederek, "Türk Diyanetinin Müslüman İtalyanları ve İtalya'da Müslümanım diyenleri desteklemek üzere yaptığı bu girişimi memnuniyetle karşılaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in babası Hasan Ünder, oğlunun kurban bağış makbuzunu geçen hafta Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar'a teslim etmişti.

  1. 12.08.2019
  2. Güncelleme: 12.08.2019 17:09
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