Cengiz Ünder'e dev talip!
Milli futbolcu Cengiz Ünder'e dev talip! Bayern Münih, bu sezonki öncelikli transfer hedefi olan Leroy Sane'nin sakatlanmasının ardından, kanat transferi için rotayı Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder'e çevirdi.
İtalya basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern'in Inter'den Ivan Perisic ve Roma'dan Türk futbolcu Cengiz Ünder'i hedeflediğini idda etti. Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.
İsmi transferde daha önce Arsenal ile de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma forması ile 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asist ile oynadı.
- 09.08.2019
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