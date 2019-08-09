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09 Ağustos 2019, Cuma
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'e dev talip!

Cengiz Ünder'e dev talip!

Milli futbolcu 'e dev talip! , bu sezonki öncelikli hedefi olan Leroy Sane'nin sakatlanmasının ardından, kanat transferi için rotayı Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder'e çevirdi.

basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern'in Inter'den Ivan Perisic ve Roma'dan Türk futbolcu 'i hedeflediğini idda etti. Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.

İsmi transferde daha önce ile de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma forması ile 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asist ile oynadı.

  1. 09.08.2019
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