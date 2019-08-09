Icardi'nin forma numarası Lukaku'ya verildi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Manchester United forması giyen Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.

Kırmızı Şeytanlar'da çıktığı 96 maçta 42 gole imzasını atan 26 yaşındaki futbolcu, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşmeye imzasını attı. İtalyan basınında günün konusu ise Lukaku'nun forma numarası oldu. Takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin henüz takımdan ayrılmamasına rağmen forma numarasının Belçikalı futbolcuya verilmesi tartışma yarattı.

Inter yönetimi bu hamleyle Icardi'ye takımdan ayrılması yönünde mesaj verdi.







