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09 Ağustos 2019, Cuma
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Icardi'nin forma numarası Lukaku'ya verildi

Icardi'nin forma numarası Lukaku'ya verildi

Inter'in 'dan kadrosuna kattığı Belçikalı golcü 'nun forma numarası olay oldu. Kulübün yıldız futbolcusu 'nin numarasının Lukaku'ya verilmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, forması giyen 'yu renklerine bağladı.

Kırmızı Şeytanlar'da çıktığı 96 maçta 42 gole imzasını atan 26 yaşındaki futbolcu, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşmeye imzasını attı. İtalyan basınında günün konusu ise Lukaku'nun forma numarası oldu. Takımın Arjantinli yıldızı 'nin henüz takımdan ayrılmamasına rağmen forma numarasının Belçikalı futbolcuya verilmesi tartışma yarattı.

Inter yönetimi bu hamleyle Icardi'ye takımdan ayrılması yönünde mesaj verdi.



  1. 09.08.2019
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