Ronaldo forma giymediği için soruşturma başlatıldı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Ronaldo forma giymediği için soruşturma başlatıldı

Ronaldo forma giymediği için soruşturma başlatıldı

Ronaldo forma giymediği için soruşturma başlatıldı

'un geçtiğimiz ay 'de lig karması ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında forma Ronaldo'nun forma giymemesi büyük tartışma konusu olmuştu. Güney Koreli futbolseverlerin 'Ronaldo oynayacak' garantisi ile bilet almaları nedeniyle polis soruşturma başlattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan ekibi 'un geçtiğimiz ay K-League karmasıyla 'de karşılaştığı mücadelede forma giymeyen Portekizli yıldız , tartışma konusu olmuştu.

Buna sebep olan olay ise maçı organize eden PR şirketinin bilet satışında Ronaldo'nun en az 45 dakika forma giyeceğini taahhüt etmesiydi. Değeri 330 dolar olan 65 binden fazla bilet satışının bu sayede gerçekleşmesinin ve Portekiz futbolcunun maçta forma giymemesinin ardından Güney Kore polisi dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri ise Ronaldo'nun kas yorgunluğu nedeniyle maçta süre almadığını açıklamıştı.

  1. 09.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ronaldo forma giymediği için soruşturma başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN