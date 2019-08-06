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06 Ağustos 2019, Salı
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'ın yerine

Merih Demiral'ın yerine Ömer Toprak

Alman ekibi 'da forma giyen milli futbolcu 'a Sassuolo talip oldu. İtalyan ekibinin transfer için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekiplerinden 'da forma giyen 'a sürpriz bir talip çıktı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre iki kulüp arasında görüşmeler sürerken, anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. Ömer Toprak'ın, bu sezon takımdan ayrılarak 'a imza atan 'ın yerine düşünüldüğü ifade edildi.

Ömer Toprak'ın Dortmund'da birinci tercih olmaktan çıktığı ve bu nedenle Sassuolo'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.


  1. 06.08.2019
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