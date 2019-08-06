Merih Demiral'ın yerine Ömer Toprak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak'a sürpriz bir talip çıktı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre iki kulüp arasında görüşmeler sürerken, anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. Ömer Toprak'ın, bu sezon takımdan ayrılarak Juventus'a imza atan Merih Demiral'ın yerine düşünüldüğü ifade edildi.

Ömer Toprak'ın Dortmund'da birinci tercih olmaktan çıktığı ve bu nedenle Sassuolo'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



