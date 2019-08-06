Merih Demiral'ın yerine Ömer Toprak
Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak'a Sassuolo talip oldu. İtalyan ekibinin transfer için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak'a sürpriz bir talip çıktı.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre iki kulüp arasında görüşmeler sürerken, anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. Ömer Toprak'ın, bu sezon takımdan ayrılarak Juventus'a imza atan Merih Demiral'ın yerine düşünüldüğü ifade edildi.
Ömer Toprak'ın Dortmund'da birinci tercih olmaktan çıktığı ve bu nedenle Sassuolo'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
- 06.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Merih Demiral'ın yerine Ömer Toprak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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