Merih Demiral rüzgarı
Juventus forması giyen 21 yaşındaki stoper, Inter'i devirdikleri karşılaşmaya damga vurdu. Savunmada sıfır hatayla oynayan Merih, penaltı atışlarında son gole imza atan oyuncuydu.
Dünyanın önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda dün Merih Demiral fırtınası vardı. Milli futbolcu, formasını giydiği Juventus'un İnter galibiyetinde kilit rol oynadı. İkinci 45'te 70 milyon euro bedelle transfer edilen ve kendi kalesine gol atan Maathijs de Ligt'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, savunmada sıfır hatayla oynadı. Ceza sahasında iki kritik müdahalede bulunan Merih, penaltı atışlarına kalan maçta da son topun başına geçti.
HERKES ONU KONUŞUYOR
Normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında son sözü söyleyen Merih, Juventus'u galibiyete taşıdı. Attığı penaltı golünün ardından Juve, sahadan 4-3'lük zaferle ayrılırken, Merih'i ilk kutlayan isim Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can oldu. Kısa sürede İtalyan ekibine uyum sağlayan 21 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi De Ligt ile savunmanın göbeğinde forma savaşı vermesi bekleniyor. Bu arada Merih'in Ronaldo ile yaşadığı gol sevinci, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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