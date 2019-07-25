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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Maçın ardından hocasından ilk yorum! nasıl oynadı?

Maçın ardından hocasından ilk yorum! Eljif Elmas nasıl oynadı?

'den rekor ücretle 'ye transfer olan , yeni takımında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı. Napoli'nin, Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Makedon futbolcu son 20 dakikada mücadele etti. Napoli hazırlık maçında Cremonese ile 3-3 berabere kaldı. Eljif Elmas ise 69. dakikada oyuna dahil oldu. Ancelotti, müsabakanın ardından Makedon futbolcu hakkında konuştu.

formasıyla ilk maçında Cremonese ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. Napoli Teknik Direktörü Ancelotti, Cremonese ile oynanan hazırlık maçının ardından Eljif Elmas ile ilgili olarak, "Sahada bize kalite ve güç katacak oyuncu. İtalya'ya gelme konusunda çok coşkulu ve bundan memnunum. Eljif Elmas modern bir orta saha oyuncusu ve sistemime uyan bir isim. Onun transferinden memnunum." ifadelerini kullandı.

ELJİF ELMAS NEDEN NAPOLI'Yİ TERCİH ETTİ?

TuttoMercatoWeb'e konuşan Eljif Elmas'ın temsilcisi George Gardi, "Müzakereler yorucu oldu. Diğer üst düzey Avrupa kulüpleri de onu istiyordu, bu yüzden Napoli'yi tebrik ediyorum. Ancelotti'nin varlığı çok önemliydi." dedi.

"ANCELOTTİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ"

Sözlerinin devamında, "Sonuna kadar oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüpler vardı. Eljif'in Napoli'de oynama isteği transferi hızlandırdı. tarihinin en büyük satışlarından biri gerçekleşti. Ancelotti gibi bir futbol eğitmeniyle çalışmak ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Napoli'yi seçti." diye konuştu.

"ÖZELLİKLE İNGİLİZLER İSTİYORDU"

Transfer taliplerini değerlendiren Gardi, "İtalya dışında Avrupalılar, özellikle İngilizler ilgileniyordu. Şimdi gerçek değerini sahaya yansıtmaya çalışacak. Ben onun Napoli'de Avrupa futbolunun zirvesine ulaşma yolunda olgunlaşabileceğine inanıyorum." dedi.

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  1. 25.07.2019
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