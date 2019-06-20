Sarri'den Ronaldo'ya mesaj

İtalyan ekibi Juventus, takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam Maurizio Sarri için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Sarri, İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar olan sözleşmesine imzayı attı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan 60 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Sarri ayrıca Juventus'a imza atmasının kariyerinde ileri bir adım olduğunu belirterek şunları dile getirdi;

"Chelsea'den geliyorum. Juventus'a imza atmak ileri bir adımdır. Heyecanım çok yüksek. Ronaldo'yu çalıştıracağım. Chelsea'de iyi oyuncuları çalıştırdım ama burası zirve. Ronaldo da hemen hemen tüm rekorları kırmış bir isim. Onun yeni rekorlar kırmasına yardım etmek hoşuma gider."