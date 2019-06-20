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20 Haziran 2019, Perşembe
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Sarri'den 'ya mesaj

Sarri'den Ronaldo'ya mesaj

Serie A ekiplerinden , takımın başına getirdiği Sarri ile resmi sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcı kendisi için düzenlenen imza töreninde takımın yıldız ismi Cristiano 'ya mesaj vermeyi de ihmal etmedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan ekibi , takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam Maurizio Sarri için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Sarri, İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar olan sözleşmesine imzayı attı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan 60 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Sarri ayrıca Juventus'a imza atmasının kariyerinde ileri bir adım olduğunu belirterek şunları dile getirdi;

"Chelsea'den geliyorum. Juventus'a imza atmak ileri bir adımdır. Heyecanım çok yüksek. Ronaldo'yu çalıştıracağım. Chelsea'de iyi oyuncuları çalıştırdım ama burası zirve. Ronaldo da hemen hemen tüm rekorları kırmış bir isim. Onun yeni rekorlar kırmasına yardım etmek hoşuma gider."

  1. 20.06.2019
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