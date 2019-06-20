Sarri'den Ronaldo'ya mesaj
Serie A ekiplerinden Juventus, takımın başına getirdiği Sarri ile resmi sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcı kendisi için düzenlenen imza töreninde takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo'ya mesaj vermeyi de ihmal etmedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyan ekibi Juventus, takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam Maurizio Sarri için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Sarri, İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar olan sözleşmesine imzayı attı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan 60 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Sarri ayrıca Juventus'a imza atmasının kariyerinde ileri bir adım olduğunu belirterek şunları dile getirdi;
"Chelsea'den geliyorum. Juventus'a imza atmak ileri bir adımdır. Heyecanım çok yüksek. Ronaldo'yu çalıştıracağım. Chelsea'de iyi oyuncuları çalıştırdım ama burası zirve. Ronaldo da hemen hemen tüm rekorları kırmış bir isim. Onun yeni rekorlar kırmasına yardım etmek hoşuma gider."
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Sarri'den Ronaldo'ya mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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