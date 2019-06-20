Milan’a men cezası
Uzun süredir yaşadığı mali kriz nedeniyle UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarını ihlal eden Milan'a ceza kapıda... UEFA, FFP kurallarını ihlal ettiği için İtalyan devini Avrupa’dan men edecek.
Türk ekiplerinin de görüşme halinde olduğu UEFA'nın İtalyan ekibine Avrupa'dan men cezası vereceği öğrenildi. UEFA yetkilileri ile bir araya gelen İtalyan ekibinin idarecilerinin farklı kısıtlamalar yerine Avrupa'dan men edilmeyi talep ettikleri de belirtildi. İtalya basını, bu habere geniş yer ayırırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
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