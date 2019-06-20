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20 Haziran 2019, Perşembe
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’a men cezası

Milan’a men cezası

Uzun süredir yaşadığı mali kriz nedeniyle 'nın () kurallarını ihlal eden 'a ceza kapıda... UEFA, FFP kurallarını ihlal ettiği için İtalyan devini Avrupa’dan men edecek.

Türk ekiplerinin de görüşme halinde olduğu 'nın İtalyan ekibine Avrupa'dan men cezası vereceği öğrenildi. UEFA yetkilileri ile bir araya gelen İtalyan ekibinin idarecilerinin farklı kısıtlamalar yerine Avrupa'dan men edilmeyi talep ettikleri de belirtildi. basını, bu habere geniş yer ayırırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

  1. 20.6.2019
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