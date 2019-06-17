Frosinone teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi
İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekibi Frosinone'de teknik direktörlüğe Alessandro Nesta getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Nesta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin Lazio ve Milan takımlarında top koşturduğu dönemde futbol dünyasının en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Nesta, 2016 ile 2017 yıllarında ABD'nin Miami ekibini, geçen sezon ise Serie B'de Perugia'yı çalıştırmıştı.
Frosinone, geçen sezon 1. Lig'de (Serie A) topladığı 25 puanla 19. sırayı alarak küme düşmüştü.
- 18.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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