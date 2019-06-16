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16 Haziran 2019, Pazar
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Sarri resmen 'ta

Sarri resmen Juventus'ta

Avrupa Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşadığı ekibi ile yollarını ayıran , İtalyan ekibi 'la anlaştı. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A ekiplerinden 'un yeni teknik direktörü belli oldu. Haftalardır konuşulan Juventus-Sarri birlikteliği resmiyete döküldü.

ekibi ile gün içerisinde yollarını ayıran , İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı son olarak Chelsea ile Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.

  1. 16.06.2019
  2. Güncelleme: 16.06.2019 16:36
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