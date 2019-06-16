Sarri resmen Juventus'ta

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu. Haftalardır konuşulan Juventus-Sarri birlikteliği resmiyete döküldü.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile gün içerisinde yollarını ayıran Maurizio Sarri, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı son olarak Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.