Sarri resmen Juventus'ta
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşadığı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile yollarını ayıran Maurizio Sarri, İtalyan ekibi Juventus'la anlaştı. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu. Haftalardır konuşulan Juventus-Sarri birlikteliği resmiyete döküldü.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile gün içerisinde yollarını ayıran Maurizio Sarri, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı son olarak Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.
UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? https://t.co/UlTdg53to3#WelcomeSarri pic.twitter.com/pCn6boemVu— JuventusFC (@juventusfc) 16 Haziran 2019
- 16.06.2019
- Güncelleme: 16.06.2019 16:36
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Sarri resmen Juventus'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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