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Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları
Roma'nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca, yeni ekibiyle ilgili olarak bir rapor hazırladı. Hazırladığı raporu yönetime sunan Portekizli teknik adamın Cengiz Ünder ile ilgili düşünceleri de açığa çıktı. Cengiz Ünder için verilen rapor sonrası yaşanan gelişme dahilinde resmi bir hamle geldi İşte ayrıntılar:
16 Haziran 2019 Pazar 11:37
Güncelleme: 16.06.2019 11:42
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Shakhtar Donetsk'te geçirdiği başarılı dönemin ardından İtalyan ekibinin başına geçen Fonseca, Roma'da oynatacağı sistemi açıkladı.
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Deneyimli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, sistemine uymayan oyuncuları liste halinde verdi.
Yönetim de aldığı rapor sonrası harekete geçti ve takımda istenilmeyen oyuncuların menajerlerine haber gönderdi.
Fonseca'nın 4-2-3-1 oyun sistemi ile oynayacağını açıklaması sonrası Cengiz Ünder'in de durumu belli oldu.
İşte Fonseca'nın Cengiz Ünder raporu ve Roma'nın kararına ilişkin detaylar: