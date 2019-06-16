Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları - Son dakika Futbol fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları

Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları

Roma'nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca, yeni ekibiyle ilgili olarak bir rapor hazırladı. Hazırladığı raporu yönetime sunan Portekizli teknik adamın Cengiz Ünder ile ilgili düşünceleri de açığa çıktı. Cengiz Ünder için verilen rapor sonrası yaşanan gelişme dahilinde resmi bir hamle geldi İşte ayrıntılar:

16 Haziran 2019 Pazar 11:37 Güncelleme: 16.06.2019 11:42
Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları

Shakhtar Donetsk'te geçirdiği başarılı dönemin ardından İtalyan ekibinin başına geçen Fonseca, Roma'da oynatacağı sistemi açıkladı.

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Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları

Deneyimli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, sistemine uymayan oyuncuları liste halinde verdi.

Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları

Yönetim de aldığı rapor sonrası harekete geçti ve takımda istenilmeyen oyuncuların menajerlerine haber gönderdi.

Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları

Fonseca'nın 4-2-3-1 oyun sistemi ile oynayacağını açıklaması sonrası Cengiz Ünder'in de durumu belli oldu.

Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları

İşte Fonseca'nın Cengiz Ünder raporu ve Roma'nın kararına ilişkin detaylar:

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