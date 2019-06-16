Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları

Roma'nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca, yeni ekibiyle ilgili olarak bir rapor hazırladı. Hazırladığı raporu yönetime sunan Portekizli teknik adamın Cengiz Ünder ile ilgili düşünceleri de açığa çıktı. Cengiz Ünder için verilen rapor sonrası yaşanan gelişme dahilinde resmi bir hamle geldi İşte ayrıntılar: