Merih Juventus'a!

Alanyaspor'un sezon başında Sporting'den kiraladığı daha sonra bonservisini 3.5 milyon euro'ya alıp, 7 milyon euro'ya Sassoulo'ya sattığı Merih Demiral için dev iddia... İtalyan basınının prestijli gazetesi La Gazetta Della Sport'un haberine göre; 21 yaşındaki milli futbolcu, Juventus ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Merih'in menajeriyle Juventus sportif direktörünün bir araya geldiği el sıkışıldığı belirtildi. Merih bu sezon 13'ü İtalya'da olmak üzere 33 maça çıktı. Sassoulo'da 2, Alanya'da 1 gol attı. Merih, milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçlarında da 90 dakika süre buldu.