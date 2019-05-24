Merih Juventus'a!
Merih Demiral kariyer basamaklarını hızlı tırmanıyor. Çizme basını 21’lik stoperin Sassoulo’dan Juventus’a transfer olacağını duyurdu.
Alanyaspor'un sezon başında Sporting'den kiraladığı daha sonra bonservisini 3.5 milyon euro'ya alıp, 7 milyon euro'ya Sassoulo'ya sattığı Merih Demiral için dev iddia... İtalyan basınının prestijli gazetesi La Gazetta Della Sport'un haberine göre; 21 yaşındaki milli futbolcu, Juventus ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Merih'in menajeriyle Juventus sportif direktörünün bir araya geldiği el sıkışıldığı belirtildi. Merih bu sezon 13'ü İtalya'da olmak üzere 33 maça çıktı. Sassoulo'da 2, Alanya'da 1 gol attı. Merih, milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçlarında da 90 dakika süre buldu.
- 24.5.2019
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