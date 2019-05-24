Dünyanın sporu (23.05.19)
24 Mayıs 2019, Cuma
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Dünyanın sporu (23.05.19)

Dünyanın sporu (23.05.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

CONTE'YE 10 MİLYON
Son olarak 'yi çalıştıran ve İnter ile el sıkışan 'ye servet ödenecek. 49 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, lacivert-siyahlı ekipten yıllık 10 milyon euro maaş alacak. Conte'nin 'ta 3 Serie A, 2 ; Chelsea'de, 1 ve 1 FA Cup zaferi bulunuyor.

MİLLİ BİLETLER GİŞEDE
A Milliler'in ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçların internetten bilet satışı bitti, gişeden başladı. , 30 Mayıs'ta 'da Yunanistan'la, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan'la karşılaşacak. Milliler, 8 Haziran'da ve 11 Haziran'da İzlanda ile oynayacak.

BORUSAN'DAN CEM BÖLÜKBAŞI HAMLESİ
Milli motosikletçi Cem Bölükbaşı, GT4 European Series Paul Ricard Fransa ayağında Motorspor (BOM) adına yarışacak. Böyle bir şans verildiği için mutlu olduğunu söyleyen Cem, "Sunulan bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim" diye konuştu.

ATLETICO MADRID'DE YAPRAK DÖKÜMÜ
Atletıco Madrid'de Lucas Hernandez ve Diego Godin'den sonra Juanfran da ayrıldı. 34 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Kariyerimin en iyi dönemini burada yaşadım, olağanüstü yıllardı. Büyük başarılar elde ettik, zor günler geçirdik" diye konuştu. Atletico'da geçen günlerde Griezmann da veda mesajı paylaşmıştı. 'in de ayrılması bekleniyor.

  1. 24.5.2019
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