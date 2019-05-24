Dünyanın sporu (23.05.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
CONTE'YE 10 MİLYON
Son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve İnter ile el sıkışan Antonio Conte'ye servet ödenecek. 49 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, lacivert-siyahlı ekipten yıllık 10 milyon euro maaş alacak. Conte'nin Juventus'ta 3 Serie A, 2 İtalya Kupası; Chelsea'de, 1 Premier Lig ve 1 FA Cup zaferi bulunuyor.
MİLLİ BİLETLER GİŞEDE
A Milliler'in Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçların internetten bilet satışı bitti, gişeden başladı. Türkiye, 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan'la, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan'la karşılaşacak. Milliler, 8 Haziran'da Fransa ve 11 Haziran'da İzlanda ile oynayacak.
BORUSAN'DAN CEM BÖLÜKBAŞI HAMLESİ
Milli motosikletçi Cem Bölükbaşı, GT4 European Series Paul Ricard Fransa ayağında Borusan Otomotiv Motorspor (BOM) adına yarışacak. Böyle bir şans verildiği için mutlu olduğunu söyleyen Cem, "Sunulan bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim" diye konuştu.
ATLETICO MADRID'DE YAPRAK DÖKÜMÜ
Atletıco Madrid'de Lucas Hernandez ve Diego Godin'den sonra Juanfran da ayrıldı. 34 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Kariyerimin en iyi dönemini burada yaşadım, olağanüstü yıllardı. Büyük başarılar elde ettik, zor günler geçirdik" diye konuştu. Atletico'da geçen günlerde Griezmann da veda mesajı paylaşmıştı. Filipe Luis'in de ayrılması bekleniyor.
- 24.5.2019
-
Şike'yi onayan hakime 12 yıl
Toplam 1
Yorum
Dost Neden hala mahkemeler Fenerbahçe’nin masumuyetini onaylamıyor?
-
Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
gökhan bu hakem atamalarında eksiklik var bülent yıldırım ve serkan çınar yokkk
-
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro
Toplam 2
Yorum
Ne diyim Ali Koç istifa
Dünyanın sporu (23.05.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.