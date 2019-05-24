Dünyanın sporu (23.05.19)

CONTE'YE 10 MİLYON

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve İnter ile el sıkışan Antonio Conte'ye servet ödenecek. 49 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, lacivert-siyahlı ekipten yıllık 10 milyon euro maaş alacak. Conte'nin Juventus'ta 3 Serie A, 2 İtalya Kupası; Chelsea'de, 1 Premier Lig ve 1 FA Cup zaferi bulunuyor.



MİLLİ BİLETLER GİŞEDE

A Milliler'in Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçların internetten bilet satışı bitti, gişeden başladı. Türkiye, 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan'la, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan'la karşılaşacak. Milliler, 8 Haziran'da Fransa ve 11 Haziran'da İzlanda ile oynayacak.



BORUSAN'DAN CEM BÖLÜKBAŞI HAMLESİ

Milli motosikletçi Cem Bölükbaşı, GT4 European Series Paul Ricard Fransa ayağında Borusan Otomotiv Motorspor (BOM) adına yarışacak. Böyle bir şans verildiği için mutlu olduğunu söyleyen Cem, "Sunulan bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim" diye konuştu.



ATLETICO MADRID'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Atletıco Madrid'de Lucas Hernandez ve Diego Godin'den sonra Juanfran da ayrıldı. 34 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Kariyerimin en iyi dönemini burada yaşadım, olağanüstü yıllardı. Büyük başarılar elde ettik, zor günler geçirdik" diye konuştu. Atletico'da geçen günlerde Griezmann da veda mesajı paylaşmıştı. Filipe Luis'in de ayrılması bekleniyor.