MAÇ SONUCU: Genoa - Juventus 2-0
17 Mart 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU: - 2-0

MAÇ SONUCU: Genoa - Juventus 2-0

A'da 28.hafta maçında lider , 'ya konuk oldu. Ronaldo'nun olmadığı maçta Genoa'ya 2-0 yenilen Juventus ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider , deplasmanında 2-0 yenildi ve bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Serie A'nın 28. haftasında Juventus, , Giorgio Chiellini, Wojciech Szczesny, Blaise Matuidi gibi as oyuncularının oynamadığı maçta Genoa'ya Luigi Ferraris Stadı'nda konuk oldu.

Bir dönem 'ı da çalıştıran İtalyan Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Genoa, 72. dakikada Stefano Sturaro'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Genoa, eski Galatasaraylı futbolcu Goran Pandev'in 81. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'nın 28. haftasında bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 75 puanda kaldı. Genoa ise 33 puanla 12. sırada yer aldı.

  1. 17.03.2019
  2. Güncelleme: 17.03.2019 16:58
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