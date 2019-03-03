Juventus puan farkını açtı
03 Mart 2019, Pazar
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puan farkını açtı

Juventus puan farkını açtı

'nin (Serie A) 26. haftasında , 'yi 2-1 yendi.

Ligde 26. haftanın kapanış maçında, namağlup lider , 2. sırada yer alan 'ye konuk oldu.

Napoli kalecisi Meret, 25. dakikada kırmızı kart gördü. Pjanic'in 28. dakikada serbest vuruştan attığı golle öne geçen Juventus, Emre Can'ın 39. dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Pjanic'in 47. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle Juventus da 10 kişi kaldı. Rakip sahaya yerleşen Napoli, Callejon'un golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Napoli, Insigne'nin 84. dakikada kullandığı penaltı atışının direkten dönmesiyle beraberlik fırsatını kaçırdı.

Kalan bölümde gol olmayınca maçı 2-1 kazanan Juventus, 72 puana ulaştı ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana yükseltti.

  1. 04.03.2019
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