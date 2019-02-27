Milano'nun yeni prensi Piatek

İtalya ekibi Milan'ın Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, sergilediği performans ve attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Sezonun ilk yarısında Genoa formasıyla İtalya futboluna damga vuran Piatek, Milan'da parlamaya devam ediyor.

Devre arasında Genoa'dan 35 milyon avroya transfer edilen 23 yaşındaki Piatek, ligdeki son üç maçını üçer gol atarak kazanan Milan'ın gol yollarındaki sorununu çözdü.

Arjantinli Gonzalo Higuain'in de çare olamadığı hücum hattına Piatek'i dahil eden Milano ekibi, uzun zamandır özlemini çektiği skorer forvet eksiğini gidermiş oldu.

GENOA'DA 19 GOL

Polonyalı golcü Piatek, sezona Genoa formasıyla başladı.

Piatek, Genoa'da tüm kulvarlarda 21 maçta 19 gole imza atarak adından söz ettirdi.

Genoa'da neredeyse maç başına bir gol ortalamaya ulaşan Piatek için bu performans sonrası transfer kapılarının açılması da uzun sürmedi.

MİLAN'IN GOL SAYISI ARTTI

İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso yönetimindeki Milan, eleştirilere maruz kaldığı sezonda Piatek'in etkili performansı ve attığı gollerle sonuca giderek nefes aldı.

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Piatek'in olmadığı ilk 20 haftalık bölümde 28 gol kaydetti.

Serie A'da 45 puanla 4. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar, Piatek'in oynadığı 5 lig maçında ise 10 gol buldu.

MİLAN'DA 7 MAÇTA 7 GOL

Milan formasıyla lig ve kupada 7 maça çıkan Piatek, 7 gol buldu.

Ligde Roma, Cagliari ve Empoli maçlarında birer kez fileleri havalandıran Piatek, Atalanta'ya karşı 2 gol attı.

Ayrıca 23 yaşındaki futbolcu, İtalya Kupası'nda Napoli kalesine iki gol gönderdi.

Piatek, şu ana kadar Milan'da 71. dakikada oyuna dahil olduğu ligdeki Napoli ve kupada Lazio'ya karşı oynanan yarı final ilk maçında gol atamadı.

Bu sezon Genoa ve Milan formalarıyla lig ve kupada 28 maçta sahaya çıkan Piatek, toplam 26 gol kaydetti.

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA

Piatek, Serie A gol krallığı yarışında Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Gol krallığı sıralamasında 19 gol atan Ronaldo, zirvede bulunuyor. Bu sezon Serie A'da 24 maça çıkan Piatek, 18 golle Portekizli futbolcuyu takip ediyor.

İki futbolcuyu Sampdoria'dan İtalyan Fabio Quagliarella 17, Atalanta'dan Kolombiyalı Duvan Zapata 16, Napoli'den Polonyalı Arkadiusz Milik 14 golle izliyor.

YILDIZI CRACOVİA'DA PARLADI

Piatek, Polonya'da doğduğu Dzierzoniow kentinin takımı Lechia'nın altyapısında yetişti.

Golcü futbolcu daha sonra ülkesinde Zaglebie Lubin ve Cracovia'da forma giydi.

Cracovia'da iki sezonda 65 maça çıkan Piatek, 32 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Piatek, bu performansın ardından sezon başında 4,5 milyon avro karşılığında Genoa'ya transfer oldu.

İtalya'da da gollerine devam eden Piatek'in Genoa macerası, sadece yarım sezon sürdü. Genoa'da sergilediği performans ve attığı goller, bu sezonun devre arasında Piatek'e Milan'ın kapılarını açtı.