Cengiz Ünder depremi! Roma'da büyük şok... - Fotomaç
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Cengiz Ünder depremi! Roma'da büyük şok...
19 Ocak'ta Roma'nın Torino ile oynadığı maçın 6. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cengiz Ünder için Roma'da büyük şok yaşanıyor.
26 Şubat 2019 Salı 14:53
Güncelleme: 26.02.2019 14:54
Roma'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Cengiz, Torino maçında arka adalesinden sakatlanmıştı.
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Geçen hafta başında çalışmalara başlayan genç oyuncu perşembe günü Frosinone maçı öncesi son idmana çıkan Cengiz Ünder bir şok daha yaşadı.
İdmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Milli yıldızın sakatlığı yeniden nüksetti ve derbide oynamasının imkansız olduğu belirtildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; aynı bölgeden sorun yaşayan Cengiz 2 Mart'taki Lazio derbisini kaçıracak.
Yıldız futbolcunun 6 Mart'taki Porto rövanşında da süre alması zor gözüküyor.