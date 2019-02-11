İşte Cengiz’in hayali
Roma forması giyen milli futbolcumuz, İtalya basınına konuştu: İleride daha iyi işler başaracağım ve bir gün Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağım.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, İtalya basınına konuştu. Roma formasıyla bu sezon adından söz ettiren milli futbolcu, "Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynadığım için gurur duyuyorum. Türk halkının arkamda olduğunu biliyorum ve onların desteğiyle başarılarımı sürdüreceğim. İleride önemli işler başaracağımıza inanıyorum ve bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabileceğime inanıyorum" dedi. Serie A'ya uyum sağlamakta ilk etapta zorlandığını da itiraf eden 21 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktörümüzün benimle ilgilenmesi sayesinde yavaş yavaş takımın sistemine alıştım" açıklamasında bulundu.
HER FUTBOLCU ONA HAYRANDIR
Cengiz, Roma'nın efsane ismi Francesco Totti'yle ilgili bir anısını anlattı. İtalyan ekibinde çıktığı ilk idmanda sportif direktör Monchi'nin kendisini soyunma odasına çağırdığını belirten Cengiz, "Gittiğimde Totti de oradaydı. Çok heyecanlandım. Çektirdiğimiz fotoğrafı eve gittiğimde sosyal medyadan paylaştım. O her futbolcunun hayranlık duyduğu biri. Onunla beraber oynamak isterdim. Benimle sürekli konuşur ve gördüğünde bana 'golcü' der" sözlerini sarfetti.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
İşte Cengiz’in hayali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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