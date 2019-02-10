Juventus ligdeki avantajını artırdı
10 Şubat 2019, Pazar
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ligdeki avantajını artırdı

Juventus ligdeki avantajını artırdı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında , deplasmanda 'yu 3-0 yenerek, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

İlk yarıyı 23. dakikada 'nın golüyle 1-0 önde kapatan , mücadelenin 70. dakikasında ile farkı 2'ye çıkardı. Juventus'ta maçın 85. dakikasında Blaise Matuidi'nin yerine oyuna giren Emre Can, topla ilk buluştuğu pozisyonda, 86. dakikada ağları havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-3.

karşısında aldığı galibiyetle 63 puana ulaşan Juventus, deplasmanda ile 0-0 berabere kalan en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 11'e çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu arada Juventus'ta ilk sezonunu geçiren 34 yaşındaki Ronaldo, Serie A'da 18. golünü attı.

  1. 10.2.2019 23:28
  2. Güncelleme: 11.2.2019 00:15
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