Juventus ligdeki avantajını artırdı
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 yenerek, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.
İlk yarıyı 23. dakikada Sami Khedira'nın golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, mücadelenin 70. dakikasında Cristiano Ronaldo ile farkı 2'ye çıkardı. Juventus'ta maçın 85. dakikasında Blaise Matuidi'nin yerine oyuna giren Emre Can, topla ilk buluştuğu pozisyonda, 86. dakikada ağları havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-3.
Sassuolo karşısında aldığı galibiyetle 63 puana ulaşan Juventus, deplasmanda Fiorentina ile 0-0 berabere kalan en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 11'e çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
Bu arada Juventus'ta ilk sezonunu geçiren 34 yaşındaki Ronaldo, Serie A'da 18. golünü attı.
- 10.2.2019 23:28
- Güncelleme: 11.2.2019 00:15
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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